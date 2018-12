'Stop met traineren, bouw die brug over het IJ'

Bas Kok, journalist, schreef o.a. Metromorfose: hoe de Noord/Zuidlijn Amsterdam verandert. Bas Kok, journalist. © Roï Shiratski

De nautische sector blokkeert al bijna 200 jaar een brug over het IJ via de tactiek van het traineren. De vertraging die dit oplevert is doorgaans genoeg om een volgende economische crisis te bereiken. Dan gaan dure brugplannen altijd van tafel. En na de crisis is de situatie, natuurlijk, compleet anders. Dan kan de traineercyclus aan een nieuwe ronde beginnen. Amsterdam trapt erin.



Macht en emotie

Wat is hier echt aan de hand? Gaat het om de brug of om iets anders?

De vooraanstaande gedragswetenschapper Paul Watzlawick (1921-2007) onderscheidde in menselijke verhoudingen een inhouds- en betrekkingsniveau.



In het kort: in complexe discussies is de inhoud (in geval van de brug: techniek, financiën, veiligheid) meestal het onderwerp van gesprek. Bij weerstand gaat het zelden om de inhoud maar om de betrekking (irrationaliteit, macht, verborgen agenda's).



De brug over het IJ wordt dan ook tegengewerkt door de onuitgesproken emoties en machtsbelangen van nautische partijen en Rijkswaterstaat. Sinds de Gouden Eeuw is de Amsterdamse haven hét bastion van nautisch Nederland. De plek waar 'Nederland Waterstaat' de belangrijkste ter wereld werd. Het IJ is het heilige huis van de nautische macht. Bruggen knagen aan de fundamenten ervan.



Vertraging

Tot de dag van vandaag zien Rijkswaterstaat en de nautische sector het IJ uitsluitend als een maritieme snelweg. Nu leidt dit tot de situatie dat bij de pont elke dag 60.000 Amsterdammers (22 miljoen per jaar!) nodeloos vertraging oplopen om een handvol hoge schepen geen enkele wachttijd bij een brug te bezorgen. Dat terwijl bruggen beperkte hinder opleveren voor een klein deel van de scheepvaart.



De bereikbaarheid voor fietsers van en naar Noord mag niet geofferd worden aan deze irrationele machtsstrijd. Het gaat om een doodgewone fietsbrug. De explosieve groei van Amsterdam rond het IJ (Hamergebied, Haven Stad) zal de bereikbaarheidsproblemen snel doen toenemen. De brug over het IJ verdraagt geen maand uitstel meer.