'Stop met ons weg te jagen uit de stad'

Lekker dat Amsterdam zo booming is en al die provincialen hier in een paar jaar tijd de prijzen opdrijven

Wij, de oude huurders, zijn door het feit dat er ineens tweehonderd kopers in ons complex woonden, opgezadeld met torenhoge stookkosten, omdat de kopers zich massaal afkoppelden van de collectieve verwarming en cv lieten installeren. Dat heeft natuurlijk ook de krant gehaald, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat wij de dupe zijn van al deze ontwikkelingen.



De alsmaar stijgende WOZ-waarde heeft voor huurders ook grote consequenties, omdat die een component van 37 procent van onze huuropbouw uitmaakt. Voor zover onze huren nog niet boven de 710 euro zitten, gaan we daar toch in rap tempo naartoe.



Lekker dat Amsterdam zo booming is en al die provincialen hier in een paar jaar tijd de prijzen opdrijven, om vervolgens te vertrekken, zodat hun 10 jaar jongere soortgenoten hetzelfde kunnen doen. Die kopen nu dus voor 7 ton, in de wetenschap dat dat over niet al te lange tijd een miljoen zal zijn geworden.



Amsterdammers blijven op hun plek, omdat het hun identiteit is: in de eerste plaats zijn we Amsterdammer, in de tweede plaats wereld­burger en pas op de derde plaats Nederlander. No way dat mijn zoon of mijn neef met zijn kinderen (vijfde generatie Amsterdammers) de stad gaan verlaten.



Mijn grootouders van beide kanten zijn hier meer dan 100 jaar geleden neergestreken en ik wil nooit weg. Maar als ik straks op m'n 80ste met 1200 euro huur wordt geconfronteerd, weet ik niet hoe het verder moet.



Bettie Klunder, Amsterdam