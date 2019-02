Tijd om het menstruatietaboe voor altijd te doorbreken! Mooi streven, maar is dit wat er werkelijk nodig is? Misschien mogen we als vrouwen onszelf eerst eerlijk de vraag stellen waarom we zo negatief, vies en afkerend over onze menstruatie zijn.



Dan heb ik het nog niet eens over de vele vrouwen die pijnlijke menstruaties hebben en dit als 'normaal' accepteren. Wat zegt dit over de relatie die we met onszelf hebben en hoe we nu als vrouwen leven? Volgens mij is de tijd niet aangebroken om kleur te bekennen, maar is de tijd aangebroken om ons vrouw-zijn te bekennen.



Daar hebben we geen beelden van bebloede onderbroeken voor nodig, maar vrouwen die zichzelf en elkaar inspireren en ondersteunen om de geweldige, mooie, krachtige en sensitieve vrouw die we zijn te gaan leven. Ik zou willen zeggen: stop met het verstoppen van je vrouw-zijn!



Mariette Reineke, Amsterdam