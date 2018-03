'Stop het schamperen, doe eens mee'

Het is veertig jaar geleden dat ik voor een politieke partij bedankte. In 1978 voerde de PvdA in de Amsterdam namelijk campagne onder de leuze 'Schaefer komt'.



Voormalig staatssecretaris Jan Schaefer ('in gelul kun je niet wonen') wilde zich namelijk als politicus met zijn geboortestad gaan bezighouden en de plaatselijke partijafdeling heette hem welkom alsof de Heiland in aantocht was.



Ik had toen natuurlijk in mijn partijafdeling de strijd dienen aan te binden tegen dit soort 'mannetjesmakerij'. Om desnoods strijdend ten onder moeten gaan. Maar ik haakte af en liet het daarbij, behalve dan met ironische commentaren in de Haagse Post. Ik vierde thuis mijn gelijk.



Is dat niet wat de Franse denker Julien Benda in zijn beroemde essay 'het verraad der klerken' noemde? Wij 'klerken' zitten thuis, weten alles beter en laten het overigens afweten.



Dat meer dan 600 Amsterdammers zich kandidaat stelden voor de nieuwe stadsdeelcommissies is goed nieuws. Ze hebben niks in te brengen dan lege briefjes met goedbedoelde adviezen, maar zijn niet te beroerd taaie dossiers en langdradige vergaderingen te trotseren teneinde aan het bestuur van de samenleving deel te nemen.



Ik niet, mijn vrienden ook niet, we moeten er niet aan denken. Alleen, ze vertegenwoordigen allemaal groepsbelangen. Wie komt er nog voor ons allen op, voor het algemeen belang?



Moreel gelijk

Ik moest hieraan denken toen Tom Pauka, ten tijde van het kabinet-Den Uyl mediastrateeg van de PvdA, onlangs in het opinieblad Argus (liefdewerk oud papier van aan het metier verknochte journalisten) de staf brak over de politieke afzijdigheid van de hedendaagse intelligentsia. Of zeg maar: van zijn en mijn generatie.