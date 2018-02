'Stinkende wachtauto's? Er is een uitweg'

Een deel van het beleid is er op gericht om in 2030 de binnenstad emissievrij te hebben

Want stinken gaat het: de garage biedt geen ruimte voor elektrische auto's. Er zijn geen oplaadpalen. Een deel van het beleid is er op gericht om in 2030 de binnenstad emissievrij te hebben, een ander deel legt in 2018 een garage aan voor allesbehalve schone auto's.



Op geringe loopafstand van de Vijzelgracht zijn drie parkeergarages zijn (Marie Heinekenplein, de Boerenwetering en Museumplein) die volop parkeerruimte bieden, en rond het station Vijzelgracht is eerder behoefte aan fietsenstallingen dan aan autostallingen. Maar er is een uitweg. Denk even na. En stem tegen.



Monica Blok, Buurtvereniging Wetering Verbetering