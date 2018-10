­­Stil geluk brengt onheil

Plotseling was het stil in huis. De hond sliep. Oma was boodschappen doen. Koning tekende. En Bloem keek op mijn iPhone naar Bambi of iets wat daarop lijkt.



En ik?



Ik werd angstig - en ik haat mezelf daarom.



Stil geluk, ik kan er niet tegen. Nooit gekund. Gelukkig had ik nog de naweeën van een migraine die ik in z'n kooi kon houden door medicijn­gebruik, dus het geluk was niet perfect. Maar het was perfect genoeg om vrees te ontwikkelen.



Angst en somberheid bij geluk. Mijn vader had dat ook.



Op verjaardagen of feest­dagen, als de ruzies zomaar wegbleven, kon mijn vader zich niet inhouden en bracht ons dan in herinnering dat een oorlog binnen veertien dagen een feit kon zijn, dat een ongeluk ieder zomaar kon overkomen, dat ziekte en dood ook ineens konden toeslaan en dat hij zelf het langste deel van zijn leven al achter de rug had en vermoedelijk spoedig zou sterven om, als de sfeer in een gevaarlijk rokend zuur was veranderd, te eindigen met: "Dus zorg dat je van elk mooi moment geniet.