'Steun aan scholen dupeert kinderen'

Als we segregatie willen tegengaan, waarom zijn er dan allerlei drempels? Elisabeth Bootsma, stichting Vrije Schoolkeuze ­Amsterdam

Gelijke kansen

De wethouder denkt dat met lotingsdwang meer kinderen naar brede scholen zullen gaan en dat daarmee segregatie in het onderwijs wordt tegengegaan. Segregatie is een serieus probleem, dat effectief beleid verdient. Daarbij moet het beste onderwijs voor ieder kind centraal staan.



Een schot voor open doel is dat kinderen, die na de Cito-eindtoets een hoger advies krijgen, een gelijke kans verdienen bij aanmelding. Zij mogen zich echter pas ná de centrale loting aanmelden op de scholen waar dan nog plek is. De wethouder kan haar invloed aanwenden in het belang van deze kinderen, maar zag daarvan af - deze kinderen vinden hun weg wel, is haar overtuiging.



Een scholenmarkt met informatie over alle scholen en workshops over schoolkeuze is een wens van ouders. Gemeente noch Osvo is bereid zoiets te organiseren. Amsterdamse ouders worstelen zich nu met hun kinderen door minstens twaalf drukke open dagen om zorgvuldig de opgedragen 'échte voorkeuren' te bepalen. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat vooral hoogopgeleide ouders veel tijd steken in de zo belangrijke keuze voor het vervolgonderwijs. Minder bevoorrechte kinderen zoeken vaker zelf een school uit, dicht bij huis. New York heeft om redenen van kansengelijkheid al jaren een scholenmarkt in november met begeleiding voor wie het nodig heeft.



Hier in Amsterdam is het normaal dat populaire scholen actief leerlingen werven in de (witte) randgemeenten op (besloten) scholenmarkten en dat er tickets en tijdsblokken zijn voor de 'open' dag in Amsterdam. Als we segregatie willen tegengaan, waarom zijn er dan allerlei drempels en waarom krijgen kinderen uit randgemeenten een voorkeursbehandeling?



Voor kansengelijkheid is het weren van onderwijs, waar veel vraag naar is, onbegrijpelijk. Denkt de wethouder soms dat alleen kansrijke kinderen van hoogopgeleide ouders naar deze scholen willen? Het gaat Osvo helemaal niet om het 'tegengaan van segregatie', maar louter om het vullen van lege schoolgebouwen. Door lotingsdwang worden lege scholen gevuld met 11-jarige pechvogels met slechte lotnummers. Zo wordt het voortbestaan van zwakke scholen beschermd over de rug van kinderen die er niet vrijwillig voor hebben gekozen.