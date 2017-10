'Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten op Pride'

Om mee te mogen varen, moeten bedrijven een roze netwerk hebben

Zo betaalt een groot, internationaal bedrijf 30.000 euro, maar een kleine, lokale LHBT-organisatie 250 euro. Kapitaalkrachtige multinationals betalen de hoofdprijs, zodat LHBT-organisaties meevaren voor een vriendenprijs.



Droomscenario

Stel je even het droomscenario van de criticasters voor: een ­botenparade met alléén LHBT-organisaties. Tezamen zijn die dan goed voor amper de helft van de benodigde inschrijfgelden. Daar zijn twee oplossingen voor te bedenken: de tarieven verdubbelen of de Canal Parade cancelen - en dan heb je de poppen pas écht aan het dansen.



Dan nog dat andere veelgehoorde punt van kritiek: het gaat die bedrijven gewoon om publiciteit en helemaal niet om diversiteit. Ook daar stelt de organisatie eisen aan: om mee te mogen varen, moeten bedrijven een roze netwerk hebben, lid zijn van de Workplace Pride Foundation en een structurele bijdrage leveren aan de LHBT-emancipatie. Zo financiert KPN bijvoorbeeld een leerstoel aan de Universiteit Leiden voor acceptatie van LHBT'ers op de werkplek.



Volgend weekend gaat de Pride Week van start. Niet zo gek lang geleden werd je door de baas nog ontslagen als hij ontdekte dat je homo was. Nu wil de baas zich juist met de LHBT-gemeenschap afficheren en diversiteit ondersteunen. Dat is bijzonder.



Dit is onze Pride - mede mogelijk gemaakt door Uber, Schiphol en Google. Daar kun je over mopperen, maar veel logischer is het om er trots op te zijn. ­Happy Pride!



Sander Groen, Amsterdam