'Stedelijk is nog altijd beschadigd door affaire-Ruf'

Er is nu een jaar verlopen sinds de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Beatrix Ruf dwong 'vrijwillig' terug te treden als directeur.



Als ik nu naar het Stedelijk kijk, rijst het beeld op van een diepe crisis. Wat is er sindsdien gebeurd?



Nadat de commissie-Eisma Ruf in haar rapport van juni van blaam had gezuiverd, hebben de directeur ad interim (inmiddels het bestuur van de stichting) en de ondernemingsraad in augustus het aftreden van de raad van toezicht geëist, met het (tevens jegens de gemeente geuite) dreigement dat zij de raad anders bij de ondernemingskamer zouden aanklagen wegens wanbeheer.



Onderdeel van het eisenpakket was dat er geen gesprekken meer met Ruf zouden worden gevoerd en dat Truze Lodder als interim-voorzitter van de raad zou worden benoemd. De statuten van de stichting Stedelijk waren inmiddels snel gewijzigd, zodat alle leden van de raad van toezicht door de gemeente konden worden benoemd.



De zittende raad en de wethouder zijn op deze eisen ingegaan en er is een schikkingsovereenkomst gemaakt, die ertoe heeft geleid dat de raad is teruggetreden en de gemeente Lodder tot voorzitter heeft benoemd van een lege raad.



Zwarte schaduw

Het lid van de raad dat was teruggetreden na de publicatie van het het rapport van de commissie-Eisma, is in september door Lodder voorgesteld en door de gemeente benoemd.



Wat er precies in de schikkingsovereenkomst tussen de ondernemingsraad, het bestuur, de wethouder en Lodder staat weten wij niet; het gevolg is in elk geval wel dat het rapport van de commissie-Eisma jegens Ruf niet behoorlijk is uitgevoerd, zodat deze erfenis als een zwarte schaduw over alle verantwoordelijke partijen blijft hangen.