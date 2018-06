'Stedelijk in gevaar door noodlottige ingrepen gemeente'

Het door de commissie Eisma-Peeters over de affaire-Ruf ­uitgebrachte rapport is vernietigend over de wijze waarop het ontslag van de directeur tot stand is gekomen. Het noemt dit ontslag 'een vermijdbaar noodlottig ongeval met ernstige gevolgen.' De ernstige gevolgen zijn de enorme (internationale) reputatieschade voor Ruf en voor het museum.



Het rapport concludeert bovendien dat, ­hoewel er tekortkomingen zijn geweest in de toepassing van de Governance Code Cultuur, Ruf daarmee niet in strijd heeft gehandeld. Haar ontslag was dus niet alleen noodlottig en vermijdbaar, het was ook onjuist. Wat b. en w. en de Kunstraad ook allemaal met dit museum in de toekomst willen, als niet een serieuze poging door museum en de gemeente wordt ­ondernomen die dubbele reputatieschade te herstellen, heeft het allemaal weinig zin.



Het museum zal blijvend worden gezien als een (te) onbetrouwbare partij om zaken mee te doen of in dienst te treden. Dit aspect ontbreekt geheel in de reactie van b. en w. op het rapport en daarom is die reactie ontoereikend.



Scenario einde dienstbetrekking

Uit de door de commissie geconstateerde feiten rijst het volgende ontluisterende beeld. In de bewuste periode van 14 tot 17 oktober was geen ­behoorlijk onderzoek voorhanden om een dergelijke ingrijpende beslissing te rechtvaardigen en er is daaraan in die week ook niet gewerkt, omdat rond 14 oktober een scenario 'einde dienstbetrekking' in werking is gesteld.