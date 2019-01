'Stalkingsmoord Humeyra is te voorkomen'

Verschrikkelijk, zo'n stalkingsmoord als bij Humeyra. Maar dit is in de toekomst te voorkomen. Als personen als Bekir. E. al veroordeeld zijn voor stalking van een persoon, dan kan je ze een gps-enkelband geven.



Met de stand van de huidige techniek kan je dan een specifiek gebied vastleggen (een buurt, een stad, etc.), waar de persoon niet mag komen. Doet hij dit wel, en gaat hij de gelegde 'gps-grens' over, dan gaat zijn enkelband piepen, en ziet de politie in die regio een melding binnenkomen van een 'gps-overtreding', met de exacte locatie waar hij zich bevindt.



Het betrokken slachtoffer wordt gelijk gewaarschuwd, en er wordt politie op uit gestuurd om de dader te onderscheppen. Zo heeft iemand als Bekir. E. nooit meer een kans om ongezien bij zijn slachtoffer in de buurt te komen, en zullen deze in- en intrieste gevallen voorkomen kunnen worden.



Ik hoop voor Humeyra, en al die toekomstige meisjes en vrouwen, dat er van dit geval geleerd wordt, en dat er in de toekomst wat aan wordt gedaan. Rust in vrede, lieve Humeyra.