'Stad nog altijd vol obstakels voor mensen met een beperking'

Bij MEE NL weet men door de ervaringen van mensen als Carla dat meedoen in de openbare ruimte een dagelijkse strijd is, met als gevolg dat mensen met een beperking vaak thuis blijven en in een isolement raken. Ik realiseer mij als gemeenteraadslid hoe Amsterdam, ondanks al onze goede bedoelingen, nog steeds tekort schiet in het ideaal van de inclusieve stad.



Weerbarstige praktijk

Meedoen is een mensenrecht. En wij willen als stad een gemeenschap zijn waarin Carla vooral op haar mens-zijn wordt beoordeeld en niet op haar beperking. En nu de praktijk nog.



Problemen in de openbare ruimte voor mensen in een rolstoel, maar ook voor blinden en voor mensen met kinderwagens en ouderen, zijn er om op te lossen. In onze inclusieve stad mag daar nimmer gebrek aan aandacht of middelen voor zijn. Niet bij de burgers en niet bij het stadsbestuur.



Ons rondje door Carla's leefwereld zit erop. Bij ons afscheid vertrouwt Carla mij toe hoezeer zij ernaar uitziet om weer een eigen dans te choreograferen voor uitvoering op een podium.



Als wij als Amsterdammers leren hoe het is om door de ogen van Carla te kijken, dragen wij bij aan de zorgzame en inclusieve samenleving die wij zo graag willen zijn.