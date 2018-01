'Stad is minder lief voor LHBT'ers dan gehoopt'

Met tranen in mijn ogen heb ik zaterdag het artikel van Paul Theunissen gelezen: het trieste verhaal over de nare ervaringen die LHBT-vluchtelingen beleven in die lieve stad die Amsterdam hoort te zijn. Het greep me bij de keel en is helaas ook voor mij erg herkenbaar.



Als zoon van een Surinaamse vader en een ­Indonesische moeder was het al niet makkelijk een andere geaardheid te hebben, maar beide ouders waren ook nog eens fanatieke leden van de Pinkstergemeente. Te horen moeten krijgen dat je een schande bent voor de familie en je geen zoon meer bent voor je ouders, komt aan als een mokerslag.



Des te meer herleefde ik die pijn toen ik het­ ­artikel in Het Parool van zaterdag las. Niet alleen ben ik verdrietig, ook ben ik boos en teleurgesteld. Ik moet concluderen dat er de afgelopen tien jaar geen enkele verbetering heeft plaatsgevonden betreffende de veiligheid van LHBT'ers in bepaalde wijken in onze stad.



Terwijl je op IJburg of (de nieuwbouwwijken) in het centrum en binnen de Ring relatief veilig jezelf kunt zijn, is dit helaas niet mogelijk in wijken als Nieuw-West, Noord, Oost en (in mindere mate) Zuidoost. Keer op keer zie ik de angst die vele politici hebben om een bepaalde correlatie te benoemen: die van de dominante bevolkingsgroep, cultuur en religie die in het gros van voornoemde wijken in feite de dienst uitmaakt.



Radeloosheid en ongemak

Ik heb vier jaar lang in Osdorp gewoond. Een wijk waar met name de agrarisch-islamitische cultuur domineert. De vrienden die ik daar maakte, kwamen van het platteland in Turkije of Marokko en als dat niet zo was, kwamen hun ouders wel uit die regio's.