'Spreid luchtvaart liever dan Schiphol verhuizen naar zee'

Is het nu al 1 april? Dat was mijn eerste gedachte toen ik las over 'Schiphol in zee' (Het Parool, 4 februari). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht of de luchthaven naar zee kan worden verplaatst.



De stijg- en landingsbanen komen dan 30 kilometer verderop. Interessant idee, tot zover geen hilariteit. Maar dan komt het: parkeren, incheck, security, afhandeling van passagiers en vracht blijven op de huidige plek.



Bizar duur en vergezocht

Jawel, in dit verhuisscenario verhuist Schiphol zélf dus niet mee. Door een tunnel moeten jaarlijks tientallen miljoenen mensen in vergrendelde treinen naar een eiland in zee. Datzelfde geldt voor 18.000 ton vracht en tonnen post. Zo'n huzarenstukje is nergens op de wereld vertoond. Het kost wel zo'n 33 tot 46 miljoen euro. Aanschaf van materieel niet inbegrepen. Op z'n vroegst is het klaar in 2050.



Dit plan is bizar duur en ver gezocht. Natuurlijk, de overlast rond Schiphol vereist een interventie - veel eerder dan over 30 jaar. Maar wie bedenkt dat iedere reiziger en elk vrachtstuk in een ondergrondse trein naar een eilandje in de Noordzee heen- en terug moeten? Schiphol wordt in no time behalve de duurste ook de meest gehate luchthaven van de wereld.