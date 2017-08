'Sporters verbeteren wereld meer dan politici'

Politici kijken serieus de camera in en zeggen de mensenrechten besproken te hebben

En nog belangrijker, niemand vraagt zich af wat we nu werkelijk bereiken of hebben bereikt op het wereldtoneel.



Hoe is het nu eigenlijk met de homorechten in Rusland, waar we massaal wat van vonden voorafgaand aan de Olympische Spelen, tot aan een hoorzitting voor Kamerleden aan toe? Is de wet inmiddels al van tafel? Nou nee.



Even een tip tussendoor: met de homorechten in Qatar, waar we in 2018 gaan voetballen, is het tamelijk beroerd gesteld. De wet- en regel­geving daar ten aanzien van homoseksualiteit is zelfs nog beroerder dan in Rusland. En was Qatar ook geen sponsor van Islamitische Staat?



Maar, gingen we daar ook niet op handelsmissie heen om opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven binnen te halen voor de bouw van voetbalstadions? Er zijn vast cadeaus uitgewisseld. Is daar nog ergens een aardige foto van te vinden?



Bewust van politiek

De sport bestaat bij de gratie van de rivaliteit tussen zo veel mogelijk landen, zodat de allerbeste kan winnen. Anders dan u en ik hebben topsporters om die reden contact met sporters uit veel verschillende landen. Soms spelen ze tegen elkaar, soms maken ze deel uit van hetzelfde team. Na hun carrière reizen ze, vaak als ambassadeur voor de sport.



Kluivert was in 2016 ook in Afrika voor de Spaanse La Liga. Davids was ook al eerder in Afrika, onder meer voor de Street Soccer Tour. En soms spelen zij vriendschappelijke wedstrijden, zoals binnenkort in Zimbabwe. Sporters ademen sport, sport en nog eens sport en zijn in de regel niet zo bewust van politiek.



Kluivert en Davids hebben er onbewust voor gezorgd dat wij het hier in Nederland over Zimbabwe hebben en de niet-gouvernementele organisaties hebben weer eens van zich kunnen laten horen. Wie van u heeft het afgelopen jaar gedacht aan Zimbabwe? Wie heeft er iets gedaan voor Zimbabwe? Wie heeft bij de bevolking van Zimbabwe vreugde gebracht?



Een weddenschap: de meesten van u hebben net als ik geen enkele keer aan Zimbabwe gedacht. Kluivert en Davids wel. Zij gaan het volk blij maken met een vriendschappelijke wedstrijd en Mugabe heeft beloofd 8000 voetbalclubs van de grond te tillen, maar met dictators weet je het nooit.



Als de vriendschappelijke wedstrijd er komt, geeft dat veel toeschouwers plezier. Op sportief gebied wordt Zimbabwe misschien een ietsepietsie beter land.