'Spinnen zijn nuttig, want die ruimen op'

'Astrid heeft een spin in haar hoofd," zei Holleeder over zijn zus in zijn laatste woord in zijn strafproces. Zijn woord tegen de rechtbank, tegen - wie zal het zeggen - de waarheid, maar sowieso zijn woord tegen de rest van het land. Want heel het land zit op de voorste rij bij de zaak van de eeuw.



Astrid heeft een spin in haar hoofd. De spinnen in Astrids hoofd zouden ervoor zorgen dat ze altijd het gevoel heeft dat iemand het op haar gemunt heeft. Het toeval wil dat ik lang geleden in de vierde groep van de basisschool als klein manneke met spillebeentjes een spreekbeurt hield over spinnen.



Met een stem waarvan de toonhoogte zat op een level waar de BeeGees jaloers op zijn, deelde ik mijn klasgenootjes mee dat 'spinnen nuttige dieren zijn, want ze ruimen veel insecten op'.



Astrid mag blij zijn met de spin in haar hoofd. Samen met het engeltje op haar schouder waren deze kameraden misschien wel haar redding en zorgt de spin ervoor dat het knuffel­insect voorgoed opgeruimd is. Velen zijn bang voor spinnen, maar dit insect is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de liquidatie van het enige insect dat nog naarder is.