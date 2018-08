'Sommige delen van de Prinsengracht waren de hel op aarde'

Wat heb ik om te beginnen weer met dolle teugen genoten dat ik als Dolly Bellefleur & Friends heb meegevaren tussen al die kleurrijke boten in de Canal Parade. Maar ondanks de warme liefde en positieve energie die ik voelde aan boord en tussen het publiek, heb ik al dagen een katerig gevoel.



Ik kijk met zeer gemengde gevoelens terug op deze Canal Parade. Er zijn twee zaken waaraan ik me mateloos heb geërgerd.



Ik ben door vele malloten met Super XXL watergeweren beschoten. Je zag ze hun mitrailleurs vullen met grachtenwater en dan op je richten. Soms recht in het gezicht. Zo respectloos. Dat gaf me een heel onveilig en unheimisch gevoel.



Het absolute dieptepunt waren vijf dames van middelbare leeftijd die beeldig stonden te wezen op hun privéfeestje en die zodra ik in beeld kwam hun watergeweren op mij leegden. Waarom? Is het de kift omdat ze, ondanks dat ze al vijf keer zijn gelift, niet kunnen tippen aan mijn schoonheid? Sorry ik begrijp de lol er niet van.



Sommige delen van de Prinsengracht waren echt de hel op aarde. De sfeer was hier zelfs grimmig en agressief. Daar lagen boten drie rijen dik met daarop zeer asociaal volk. Ze hadden een eigen DJ en hun muziek stond zo hard dat je het gevoel had dat je tegen een muur van geluid moest opboksen.



Ze waren louter bezig met hun eigen feestje. Wij waren als het ware de tv die op de achtergrond aan stond. Ik kon af en toe mijn eigen begeleidingsmuziek, waarbij ik live zong, niet meer horen. Zo werden wij overstemd door hun kabaal.



Wij moesten ons dit jaar houden aan allerlei extra strenge regels wat betreft geluid, terwijl deze aso's die regels gewoon aan hun laars lapten. Ik hoorde iemand zeggen dat versterkt geluid langs de route helemaal niet is toegestaan? Als dat zo is, waarom werd er dan zaterdag niets aan gedaan?



Als ik volgend jaar meevaar, is het in een duikboot.



Dolly Bellefleur, Amsterdam