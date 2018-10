'Socialehuurwoning komt niet meer terecht bij sociale huurder'

Negentien jaar geleden betrok ik een socialehuurwoning in de bouwput die het Oostelijk Haven­gebied toen was. Inmiddels is het een prachtige en geliefde buurt. Omdat ik meer verdien dan 43.000 euro per jaar, noemt men mij tegenwoordig scheefwoner.



Al vijf jaar krijg ik door mijn scheefwonerij, huurverhogingen van meer dan 5 procent per jaar en is mijn maandhuur opgelopen van 528 euro in 2013 naar 735 nu. De bedoeling is nobel: door mij financieel te 'ontmoedigen' kan het huis worden toebedeeld aan de sociale huurder waar het ooit voor bedoeld was.



Alleen gebeurt dit niet. Als mijn huur zo blijft stijgen, zal snel het ­moment aanbreken om te verkassen uit mijn geliefde huis, buurt en waarschijnlijk zelfs stad, want huren of kopen in Amsterdam is voor mensen met een middeninkomen onbetaalbaar. Het wrange is dat na mijn vertrek het huis wordt onttrokken aan het bestand van socialehuurwoningen en verhuurd wordt aan een goed verdienende 'rechtwoner'. Is dit de bedoeling?



Peter Kersbergen, Amsterdam