'Sluit de ramen op de Wallen, wat je politieke overtuiging ook is'

Het is geen geheim dat D66, CDA en VVD sterk van ­mening verschillen over prostitutie, en dit geldt ook voor hun jongerenpartijen. Maar wij, de Amsterdamse jongeren van D66, CDA en VVD, zijn tot de conclusie ­gekomen dat wat je standpunt over prostitutie ook is, de huidige situatie moeilijk de bedoeling kan zijn.



Daarom doen wij een gezamenlijke oproep aan het stadsbestuur en de gemeenteraad, om eindelijk in te grijpen op de Wallen. Sluit de ramen, vervang ze door besloten locaties, en sta alleen sekswerkers toe die een werkelijk vrije keuze maken.



De Wallen zijn een toeristenattractie geworden. Dit moet stoppen. Of je beeld van menswaardigheid nou is gevormd door humanistische of ­confessionele ideeën, dit is aapjes ­kijken, deze publieke vleeskeuring is vernederend.



Volgens een onderzoek van AT5 en Het Parool is een meerderheid van Amsterdammers het met ons eens: het is niet meer van deze tijd om vrouwen in de etalage te zetten. De sekswerkers hebben er zelf ook last van, want geen klant gaat graag naar binnen als je daarbij een staande ­ovatie van dronken toeristen krijgt. Daarom lopen de inkomsten op de Wallen terug, terwijl de drukte alsmaar toeneemt.