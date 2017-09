'Sluisbuurt vernietigt de ervaring van Landelijk Noord'

Het staat letterlijk in de inleiding van het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt (2016): met zijn hoge torens geeft de Sluisbuurt Amsterdam 'nieuwe kwaliteit'. Die kwaliteit is een opvallende skyline aan het IJ en een nieuwe typologie van wonen.



Ter inspiratie voor een nieuwe skyline bezochten ambtenaren en ontwerpers in het kielzog van wethouder Eric van der Burg steden als Toronto en Vancouver. De hoofdstraat van de Sluisbuurt heet zelfs Highstreet.



Buitenlandse voorbeelden

Daar is op zich niets mis mee; elke stedenbouwkundige vernieuwing in Amsterdam is gebaseerd op buitenlandse voorbeelden. Zo waren de tuindorpen in Amsterdam-Noord geïnspireerd op de Engelse tuinstadbeweging en stonden de appartementengebouwen in Berlijn en Parijs model voor de bouwblokken van de Amsterdamse School in de gordel '20-'40.