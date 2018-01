'Slimme Amsterdammer, eis uw digitale recht op'

Verkiezingsfraude, trolls, falende hardware, datalekken. Dagelijks lezen we over de gevaren van het digitale tijdperk. De ­Nederlandse regering wil haar bevolking massaal aftappen en in Amsterdam zien we hoe bedrijven als Uber en Airbnb onze stad overnemen.



Aan de andere kant lijkt er een ongebreideld vertrouwen te bestaan dat technologie al onze problemen zal oplossen. Onder de noemer 'smart cities' hangt een hele industrie onze steden vol met camera's en sensoren om alles te meten wat er te meten valt.



Zolang niemand bedenkt hoe we technologie kunnen inzetten voor de hele gemeenschap, zijn het Amerikaanse bedrijven die onze stad vormgegeven. Wij willen dat Amsterdam de controle terugpakt.



Amerikaans of Chinees bedrijf

Technologie is niet neutraal. Wie technologie bezit en beheert bepaalt haar effecten. Als we onze digitale infrastructuur uitbesteden aan een Amerikaans of Chinees bedrijf, kunnen we niet verwachten daar Amsterdamse waarden terug te zien. Bedrijven als Uber en Airbnb laten zien wat dit kan betekenen voor de arbeidszekerheid van mensen en voor onze volkshuisvesting.