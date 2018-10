'Slavernijverleden te rooskleurig in Rijksmuseum'

De huidige expositie van het Rijksmuseum schetst een te eenzijdig en voornamelijk te rooskleurig beeld van het Nederlandse slavernijverleden

De Deense conservatoren durven ook verder te kijken dan alleen het presenteren van individuele verhalen en nodigen uit tot een maatschappelijk debat. De tentoonstelling confronteert de bezoeker met de gevolgen van slavernij die nog doorwerken tot op de dag van vandaag.



Het koppelt de huidige problemen van identiteitsverlies onder de bevolking van de voormalige slavenkoloniën aan de Deense slavernijgeschiedenis. Door het slavernijverleden op deze manier weer te geven krijgt het een passende plaats in de geschiedenis van een land.



Slaafeigenaren

Haar eigen succes brengt het Rijksmuseum daarentegen in een spagaat. Het beschikt over een rijke en bijzondere collectie met een expositiestijl die objecten met een hoge esthetische waarde centraal stelt.



Dit botst echter met het exposeren van het Nederlands slavernijverleden; een episode van onze vaderlandse geschiedenis die niet te vertalen is in objecten van hoge esthetische waarde.



De huidige expositie bevat op dit moment alleen voorwerpen die gemaakt zijn door en voor westerlingen. Zo zijn er tal van prachtige schilderijen die slaafeigenaren in al hun pracht en praal afbeelden of kleurrijke diorama's waar de plantagesamenleving als exotisch wordt gepresenteerd.



Maar het is niet in lijn met de historische realiteit van dat moment. De huidige expositie van het Rijksmuseum schetst een te eenzijdig en voornamelijk te rooskleurig beeld van het Nederlandse slavernijverleden.



Wil het Rijksmuseum daadwerkelijk gezien worden als nationaal museum waarin iedere ­Nederlander zich vertegenwoordigd voelt en waar de Nederlandse geschiedenis waarheidsgetrouw wordt beschreven, een doel dat directeur Taco Dibbits meermalen heeft benoemd, dan zou het de expositiestijl drastisch moeten omgooien.



Er moet meer tijd en ruimte komen voor het echte verhaal van de Afrikaanse slaven en hun nakomelingen in de voormalige slavenkoloniën van Nederland. Ook voor de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden voor onze huidige samenleving zou aandacht moeten zijn.