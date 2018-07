Als ik zo'n vlag zie met een tas, dan weet ik: daar wonen de Suspecten

"Geslaagd voor wat? Moet ik bewondering hebben voor het feit dat overwegend witte kinderen witte leerstof hebben geleerd uit boeken die geschreven zijn door witte mensen, meestal mannen? Ja, jij zal dat wel weer geweldig vinden. Maar ik vind het uiterst dubieus."



"Dubieus... ze zijn..."



"Dubieus ja. We weten dat die kinderen met hun mooie diploma vrijwel niets hebben geleerd over de tot slaaf gemaakten! Als ze filosofie krijgen, leren ze alleen de westerse filosofie. Cultuur, alleen de westerse cultuur. Die ook meestal wit is. Hoe denk je dat kinderen van kleur zich hierover voelen, als ze keer op keer, bij elk vak moeten ­leren dat wit superieur is?"



"Maar zo'n diploma is toch geweldig, en de wereld..."



"Geweldig? Zo'n diploma, een westers construct, is in feite iets om je voor te schamen. Hoe denk je dat kinderen zich voelen die geen eindexamen kunnen doen, omdat de maatschappij ze niet ziet staan, ­omdat ze niet de juiste ouders hebben, niet in het goede, ­witte postcodegebied zijn ­geboren."



"Maar dat ze geslaagd zijn, is toch..."



"Slagen voor je eindexamen heeft iets racistisch, zoals ik heb aangetoond, en is derhalve behoorlijk rechts. Je ziet ook dat vooral kinderen uit ­gegoede milieus slagen. Als ik zo'n vlag zie met een tas, dan weet ik: daar wonen de Suspecten."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl