'Sinterklaas hoort niet te schelden, meneer Van Muiswinkel'

Sinterklaas, de statige, vriendelijke en oprechte jaarlijks terugkerende

figuur uit mijn jeugd. Een man naar wie ik elk jaar uitkeek, maar ook de man voor wie ik extra lief deed tegen mijn broertje.



Sinterklaas was er voor iedereen, ieder kind uit mijn straat, klas of sportteam. Sinterklaas kwam met alle Pieten niet alleen langs bij mensen thuis, in winkelcentra of op de sportclub, Sinterklaas kwam ook langs bij zieke kinderen in ziekenhuizen en kinderen die het iets minder makkelijk hadden. Sinterklaas, de man die los leek te staan van elk instituut of elke vorm van politiek.



Met de aanstelling van Erik van Muiswinkel als nieuwe Sinterklaas, ook wel goedheiligman, in Amsterdam ben ik definitief van mijn rood-gouden Sinterklaaswolk gedonderd. Ik ben boos, verdrietig en ik voel vooral onbegrip. Wat bezielt het Sinterklaascomité in Amsterdam om een man aan te stellen die zo'n uitgesproken politieke mening heeft?



Een man die zich niet lijkt te kunnen beheersen wanneer een onderwerp of gesprek hem niet aanstaat en als klap op de vuurpijl het scheldwoord kanker gebruikt om eigen grappen kracht bij te zetten?