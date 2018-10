Voorheen bleef ik weleens in de stad eten, of ging ik eens naar een theater. Dat kan niet meer sinds de Noord/Zuidlijn rijdt.



Ik woon in Noord. Voorheen stapte je bij het Centraal Station in buslijn 33. Daar is altijd ­reuring, met veel mensen. Bus 33 ging om de 6 of 10 minuten. De bushalte is vlak bij mijn voordeur. Alles veilig, maar nu... Je komt in het donker aan op station Noord met weinig mensen. De bus gaat om het half uur, als je pech hebt blijf je daar in je eentje een half uur staan. Lopen naar huis is 20 minuten.



Dan moet ik onder het brede viaduct van de ­Leeuwarderweg door. Daar is geen verlichting en er staan veel muurtjes. Een ideale plaats voor allerlei gespuis. Ze zijn nu wel bezig de muur­tjes vrolijk te beschilderen, maar men kan zich daar nog steeds goed achter verschuilen.



Vervolgens moet ik langs het uitgestorven winkelcentrum en door een uitgestorven buurt lopen. Het is ­gevaarlijk voor alle leeftijden.



Er wordt zo vaak geroepen, door mensen die niet in Noord wonen, dat Noord nu 'ontsloten' is. Voorheen was Noord zeer goed ontsloten, met een dicht bussennetwerk kon je op ­alle tijden overal naartoe.



Sinds de Noord/Zuidlijn zit Noord potdicht. Iedereen die ik ken is absoluut niet blij met deze situatie. Hier moet echt verandering in komen.



H. van Leeuwen, Amsterdam