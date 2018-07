'Serieuzer dan dat. Ik ben babybloedserieus'

"Nee."



"Ik wel. Jij gooide het bordje weg. Ik weet het weer. Je was bang dat het bordje in een pedomagneet zou veranderen. Of was ik dat? Misschien was ik dat. Ja, dat kan ook."



"Ik beloof dat ik niet in slaap val tijdens het rijden. Ik beloof het! Wil je alsjeblieft je mond houden? Alsjeblieft?"



Ik lach zonder geluid, terwijl mijn vrouw Frankrijk verder openritst.



