'Sekswerkers weten hoe we de problematiek moeten aanpakken'

De afgelopen tijd is er nogal wat te doen geweest om de Wallen, de sekswerkers en de ramen. Veel van deze partijen, journalisten en opiniemakers spreken graag óver sekswerkers, maar niet mét sekswerkers. Alsof de sekswerkers opeens niet meer voor zichzelf kunnen praten. Alsof er voor hen besloten is dat ze kwetsbaar, hulpeloos en "niet meer van deze tijd zijn".



Alsof hun werk per definitie objectificerend en anti-feministisch is. Er werd zelfs een vergelijking gemaakt met de #MeToo beweging, een vergelijking die verdacht veel lijkt op het gelijkstellen van sekswerk met aanranding of verkrachting. Kortom: alsof we de afgelopen 50 jaar niet gevochten hebben voor het recht op zelfbeschikking.



Het neerzetten van sekswerkers als hulpeloos en onzelfredzaam is een kwalijke zaak en draagt bij aan stigma's die sekswerkers de das omdoen. En juist feministen moeten zich inzetten voor de rechten van sekswerkers, om ervoor te zorgen dat sekswerkers hun werk zo goed en veilig mogelijk kunnen doen.



Om ervoor te zorgen dat sekswerkers zelf een 'seat at the table' krijgen als het om beleid gaat dat hen treft. En precies om die reden hebben wij een motie ingediend om te eisen dat belangenvereniging Proud structureel betrokken wordt wanneer het om sekswerkbeleid gaat.



Legaliseren en decriminaliseren

Voordat we verder gaan: Natuurlijk is het belangrijk om een onderscheid te blijven maken tussen de vergunde en onvergunde branche. Wij spreken ons hard uit tegen de onvergunde branche, en dus ook tegen mensenhandel. Maar wij denken dat mensenhandel op geen enkele manier tegengegaan kan worden door ramen te sluiten. Integendeel, sekswerkers hebben juist vaak een goede toegang tot de politie, tot rechtsbijstand en andere middelen die slachtoffers van mensenhandel kunnen helpen. Met het sluiten van de ramen, duwen we sekswerkers juist de illegaliteit in.