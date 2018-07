Terwijl ik nog vogelgenitaliën zit te Wikipedia'en, vuren zij een nieuwe vraag op me af

Aan hun vader heb ik in dit opzicht weinig. Die is bereid ze veel te leren, maar vergeet dat ie tegen kinderen praat. "Wat wifi is? Nou, dat is een certificatielabel voor producten voor draadloze datanetwerken die werken volgens de internationale standaard IEEE 802.11. Logisch, toch?"



Ze vinden het inmiddels vooral logisch alleen mij alles voor te leggen. Terwijl ik nog vogelgenitaliën zit te Wikipedia'en, vuren zij een nieuwe vraag op me af.



"Happy I tink joe ko jo welkom in de wint. Mama, welk liedje is dit?"



En ik maar proberen die songtekst te achterhalen, uit te leggen dat wurgers helaas bestaan en hoe adopteren werkt. Want dat doen educatief verantwoorde moeders die niet willen dat hun kroost bang en onwetend door de wereld stapt.



Maar afgelopen week kwam het keerpunt. We hadden tijdens het avondeten net de Tour, een ondergronds meer op Mars en het smeltende asfalt besproken. Het was even stil, in een weldadige rust kauwde ik op mijn taco. Toen klonk het:



"Seksen papa en jij weleens?"



"Ja, natuurlijk."



"Echt???? Daar wil ik bij zijn!"



Zit je dan, met je correcte oudergedrag.



"Waarom mag dat niet, mam? Waarom niet? Nou?"



Ik staarde ze een tijdje hologig aan. Toen wist ik maar één antwoord.



"Vraag dat maar aan je vader."



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.