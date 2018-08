'Seegers, Pechtold, val Blok aan!'

Je kunt er vergif op innemen dat de ­coalitiepartijen zich in Den Haag het hoofd breken over de vraag hoe men Blok de hand boven het hoofd houdt in het komende Kamerdebat. Want dat, daar kunnen we nu al zeker van zijn, zal de uitkomst van dat debat zijn. Speciaal de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zullen zich in alle mogelijke bochten wringen om weliswaar enige kritiek te leveren op het optreden van de minister, maar hem toch overeind houden.



Zo legt de affaire-Blok een zwakte van ons ­parlementaire bestel bloot: er is geen frank en vrij debat over mogelijk. Het zal in hoofdzaak niet gaan over wat hij zei, maar over de vraag of hij het mocht zeggen, en zo nee of hij dan niet subiet dient af te treden. Alsmede over de pertinente, vast almaar herhaalde vraag van de oppositie, waarom coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hem ondanks hun (ongetwijfeld milde) kritiek toch in zijn functie handhaven.



Let wel, ik ben niet uit op het aftreden van Blok. Hij verkondigde per slot van rekening geen beleid, maar opvattingen. Die zijn in de media uitbundig bestreden en met tal van argumenten weerlegd. Waarbij de eenstemmigheid te denken geeft: iedereen valt over de man heen, terwijl ons tegelijk wordt verzekerd dat 'half Nederland het met hem eens is'.



Missie

Maar op opiniepagina's, behalve die van The Post Online dat 'het gelijk van Blok' steeds uittrompet, komt dat halve Nederland er niet aan te pas. Daar lezen we niet anders dan dat Blok een (halve) racist is, die aanzet tot haat jegens migranten. En daarmee wordt bevestigd wat populisten al jaren roepen: de Nederlandse mainstream-media zijn in doorsnee links en weerspiegelen aldus niet de mening van de ­bevolking.