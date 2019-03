'Schrappen brievenbussen gaat ten koste van ouderen'

Bijna de helft van de brievenbussen in de stad wordt door PostNL geschrapt; van de 675 bussen blijven er 361 over, schreef Het Parool deze week. De afstand tot een brievenbus mag oplopen tot een kilometer.



Ik word verdrietig als ik dit lees. Iedereen die jarig is, weleens ziek geweest is of een huwelijksjubileum viert, weet hoe fijn het is om een kaartje te ontvangen. Een hart onder de riem, een feestelijke felicitatie of een welgemeend medeleven lenen zich het beste om aan het papier toe te vertrouwen.



Het opschrijven van gevoelens en de spanning van het openen van de envelop zijn emoties die van alle tijden zijn. Dit alles dreigt te verdwijnen door de commerciële belangen van PostNL. Het bedrijf dat ooit begon als de PTT en dienstbaar was aan de samenleving, laat diezelfde samenleving nu een halve marathon lopen om een kaartje te versturen.