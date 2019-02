'Schoolbesturen negeren wettelijke plicht'

Niet-westerse docenten en managers kunnen als rolmodel fungeren voor zowel westerse als niet-westerse leerlingen, zij komen met beleid waarin diversiteit in alle geledingen van het onderwijs vanzelfsprekend wordt en zal zijn. Daarnaast zorgen niet-westerse leraren voor betere contacten tussen de school en migrantenouders.



Samen studeren

Het lerarentekort maakt het noodzakelijk jongeren uit niet-westerse gemeenschappen aan te moedigen te kiezen voor het onderwijs. Benader de etnische gemeenschappen om mee te denken over hoe dit het best gerealiseerd kan worden.



De ministers van Onderwijs, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, verwachten over vijf jaar een tekort van meer dan 4200 docenten, alleen al in het basisonderwijs.



Vooral scholen in de Randstad hebben grote moeite docenten te vinden. In het voortgezet onderwijs is het heel lastig om docenten te vinden voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en talen. Samen studeren betekent samen leven en elkaar ontmoeten.



Een inclusieve maatschappij kenmerkt zich door grote culturele rijkdom. Vier de verschillen en verklein de kansongelijkheid. Investeer in de jeugd, zij bepaalt onze toekomst. Onderwijs doe iets, beken kleur!