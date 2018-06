'Scholen moeten oefenen met moderne dreiging'

Als het op een school misgaat, dient er snel een professioneel crisisteam te worden samengesteld. De deskundigheid van de functionarissen die een rol vervullen in het crisisteam dient op peil te worden gebracht.



Er moet daarom voldoende aandacht zijn voor het vakkundig opleiden, trainen en oefenen van deze mensen. Daarbij dienen ook met enige regelmaat alle medewerkers en leerlingen te worden betrokken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen die binnen de school werkzaam is.



Training voor schietpartij

Crisisbeheersing doe je er niet zomaar bij. Repareer het dak van het huis zolang het droog is. Een actueel voorbeeld is het Alfa College in Hoogeveen en Leeuwarden dat de crisisteams, medewerkers en leerlingen traint in het scenario van een schoolshooting. Dit gene­reerde publiciteit met alom verontwaardiging. Ten onrechte.



Een mooi voorbeeld van proactief handelen en realistisch ­oefenen voor het te laat is. We leven nu eenmaal in een risicovolle tijd, waarbij de onderwijssector niet wordt ontzien. Ouders en leerlingen moeten er even aan wennen, maar uiteindelijk dient het juist hun belang!