'Schiphol aanpakken heeft geen enkele zin'

Volgens Lammert van Raan moet Nederland een voortrekkersrol opeisen in de krimp van de luchtvaart. Als de luchtvaart zich in het huidige tempo ontwikkelt, kunnen de gevolgen inderdaad rampzalig zijn, maar zelfregulering is zinloos zolang de groei in het buitenland gewoon doorgaat.



De heer Van Raan geeft zelf in zijn brief al aan dat het merendeel van de CO²-uitstoot plaatsvindt in de hogere luchtlagen. De condensstrepen die we aan een wolkeloze hemel zien, worden veroorzaakt door vliegtuigen die op een gemiddelde kruishoogte van 8000 meter vliegen. Dat betekent dat zowel vertrek als bestemming buiten Nederland liggen en dat die vliegtuigen geen gebruik maken van Schiphol of enige andere Nederlandse luchthaven.



Rijendik

De luchtvaart in landen als China en India zal de komende jaren explosief groeien door de gigantische aantallen toeristen voor wie het vliegen nu ook betaalbaar wordt. Dat kunnen we niet tegenhouden door het aantal vluchten op Schiphol te beperken.



Als we serieus werk willen maken van een beperking van de luchtvaart, zullen we internationale afspraken moeten maken, te beginnen met de EU-lidstaten. Om te beginnen moeten er alternatieven worden gecre­eerd, die zowel in prijs als in snelheid en comfort kunnen concurreren met het vliegtuig.