'Schakel buitenlandse bedrijven in voor snellere woningbouw'

Parool-lezeres Marja Smits vraagt wat de 'open stad'-partijen D66, VVD, GroenLinks en Forum voor Democratie gaan doen zodat haar kinderen over, zeg, acht tot tien jaar een eigen woning in Amsterdam kunnen hebben.



Forum mag van D66 en GroenLinks niet aan het nieuwe stadsbestuur meedoen, maar niets belet ons antwoord te geven op een serieuze vraag.



De SP wil Amsterdammers voorrang geven bij de woningverdeling door de huisvestingsvergunning opnieuw in te voeren. Forum voor Democratie ziet dit als een lapmiddel voor de korte termijn.



De torenhoge woningnood kan alleen worden aangepakt door meer en vooral sneller te bouwen, in alle segmenten. Waar het op aankomt zijn politieke keuzes over drie punten: waar bouwen? Voor wie bouwen? Wie gaat bouwen?



2050

Allereerst moet de bouwproductie fors omhoog. In 2017 werden bijna 9000 woningen gebouwd. Het moet lukken er de komende raadsperiode elk jaar 12.500 te bouwen.



Door 70 procent in het middensegment te bouwen, ­komen er in vier jaar 35.000 middenklasse­woningen bij.



Ter vergelijking: D66 wil slechts 40 procent voor het middensegment (20.000 woningen).



Na deze bouwstorm is in 2022 de grond min of meer op. In de planning van het college van b. en w. (VVD, SP en D66) kan pas in 2029 worden begonnen met de bouw van het stadsdeel Haven-Stad. Daar kunnen nog eens 70.000 woningen worden gerealiseerd.