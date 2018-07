'Schaf belastingvoordeel voor expats helemaal af'

De vraag naar woningen is al groot, maar de vraag naar betaalbare woningen is nog veel groter. Beleggers laten hun oog op onze woningmarkt vallen en zien Amsterdam als een verdien­model. De toenemende druk op de stad drijft de prijzen verder op.



Het Amsterdamse onderzoeksbureau OIS gaf hier in haar 'staat van de stad' een duidelijke verklaring voor: het aantal buitenlandse werknemers in Amsterdam groeit razendsnel.



Expats bevoordeeld

Ik sprak de afgelopen jaren veel Amsterdammers die geen betaalbare woning kunnen vinden. Ouderen zoeken vergeefs naar een woning die voor hen toegankelijk is, gezinnen worden de stad uit gejaagd en jongeren moeten eindeloos lang bij hun ouders in te krappe huizen blijven wonen.



Hoewel de gemeente zich zeer bewust is van de noodzaak om in te grijpen en de prijzen te bedwingen, kijkt het kabinet weg. En het werkt bovendien lokale mogelijkheden tegen om de doorgeslagen markt in te dammen.



Hopelijk is er nu een weg vooruit gevonden. Met het beknotten van de 30 procentregeling voor expats beperkt het kabinet de ongelijke behandeling van werknemers.



Een goede zet, want door het belastingvoordeel hebben expats enkele honderden euro's per maand meer te besteden dan de gemiddelde Amsterdammer. En dat terwijl de regeling geldt voor mensen die al een goed of zeer goed inkomen hebben.