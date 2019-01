'Schade door overheidscommunicatie is groot'

Het is de hoogste tijd om ons ervan bewust te worden dat communiceren het scheppen van werkelijkheden

Het is de hoogste tijd om ons ervan bewust te worden dat communiceren het scheppen van werkelijkheden is. Met dat als gegeven moeten we de vraag te stellen in hoeverre wij het als samenleving nog pikken dat marketing-, reputatie- en communicatievolk elke dag weer maatschappelijke en persoonlijke schade aanricht en ons stalkt, misleidt en bedriegt.



Er is nog veel meer reden om ons zorgen te maken over 'de communicatie' en over 'de taal'. Een parlementair onderzoek naar de overheidscommunicatie is dringend gewenst omdat taal een machtig wapen is. Juist omdat ze de werkelijkheid schept. In de handen van reclame- en marketingcommunicatie, spindoctors, communicatiewetenschappers, voorlichters en ander communicatievolk is de taal verworden tot een machtig instrument van vervalsing, propaganda en bedrog.



Op de vuist

Volgens de Belgische eco-consulent Louis de Jaeger zijn reclamemakers 'professionele ongelukkig­makers', die bij grote delen van de samenleving een forse deuk in het collectieve vertrouwen hebben geslagen. Daar valt wellicht nog mee te leven, maar de maatschappelijke ­risico's worden vele malen groter als politieke machthebbers, elites en ander establishmentvolk zich van dezelfde communicatiemethoden bedienen.



De vorige week vermoorde burgemeester van Gdansk wees er al op in een interview in 2017: 'When the language of the elites violates the limits of decency, it causes more and more physical violence.' Hij werd er zelf het slachtoffer van. Ik ben benieuwd wat hij zou hebben gevonden van de recente populistische teksten van premier Rutte die het liefst zelf op de vuist zou gaan.



Waarschijnlijk halen ze bij de VVD daarover de schouders op. Die partij ziet communiceren als oorlogsvoering, waarbij nagenoeg alle middelen zijn geoorloofd. Dat is goed om te weten. Voor de VVD is het goed te weten, dat het overgrote deel van de samenleving meer heil ziet in een vredesoffensief in taal en communicatie, om zo van nieuwe kritische onderzoeksrapporten verschoond te blijven.