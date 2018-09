'Rutte, Pechtold of zo'n Baudet, ik scheld ze ook vaak uit'

Een man - de helft van mijn leeftijd - zat op het terras met een pilsje. Het was een uur of zes.



"Heb je ook naar de politiek zitten kijken?" vroeg hij.



Ik knikte.



"Nou, het ging weer over mij en het ging weer niet over mij," zei hij.



"Hoezo?" vroeg ik.



"Ik ben dus werkloos, en ik ben depressief, en iedereen wordt rijker, behalve ik, en ik snap er helemaal niets van en dus ben ik kwaad!"



"Waar ben je precies kwaad over?"



"Nou, ik heb dus bijstand, ik moet me voortdurend ­melden, ze vragen me daar het hemd van me lijf, ik kan niet werken, ik heb al vijf psychiaters versleten. De één zegt dit, de ander dat. Dan zijn ze opeens ziek, dan zijn ze ­zomaar weg. Dan groeps­therapie, dan zijn ze vergeten mij te waarschuwen. Dan zijn mijn pillen er niet. Alles loopt dan door elkaar. Ook in mijn kop, dus. Als ik zeg dat ik gek ben, zeggen zij dat ik het niet ben en als ik zeg dat ik geen stoornis heb, zeggen zij dat ik die wel heb!"



Zijn toon werd steeds feller.