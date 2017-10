'Rutte III hindert Amsterdam'

Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Waarom moet de bed-bad-brood voor uitgeprocedeerde vluchtelingen dicht? En hoezo mag Schiphol nog veel ­verder groeien?



Wie het regeerakkoord leest, wordt het bladzijde na bladzijde steeds duidelijker: Amsterdam zal het zelf moeten doen. En dat zullen we doen. Samen met alle Amsterdammers voor een betere, socialere en sterkere stad.



Steden zijn de voorhoede van verandering, steden kunnen het verschil maken en wij laten zien dat het sociaal, inclusief en duurzaam kan. Dit progressieve pact van links Amsterdam houdt dan ook een belofte in.



De belofte dat wij er alles aan zullen doen om in gezamenlijkheid een warm alternatief en perspectief te bieden voor het kabinetsbeleid. In het belang van onze mooie stad en alle Amsterdammers.



We staan voor een woningmarkt waar voor ­iedereen plek is, ook als je een laag of middeninkomen hebt. We investeren in de thuiszorg en verlagen de eigen bijdrage voor de zorg. We zorgen ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen en goed onderwijs krijgen.



We gaan arbeidsgehandicapten niet onder minimumloon betalen en bieden mensen perspectief, ongeacht beperking of ­status. En we vergroenen de stad, omdat we dat aan de stad en toekomstige Amsterdammers verplicht zijn.



Werken aan een sociaal, duurzaam en solidair Amsterdam is niet alleen mogelijk, wij zien het als onze plicht. Wij willen dat.



Niet het grote geld en de harde regels van de markt als vertrekpunt, maar de Amsterdammer. Niet de ­jongere tegen de oudere, de arme tegen de rijke of andere verschillen vergroten, maar samen voor een mooier Amsterdam.



Het kan als we echt willen. Wij kiezen en dat doen we met elkaar!



Zondag om 19 uur presenteren drie Amsterdamse lijsttrekkers hun progressief pact in De Balie.