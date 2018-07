'Rutte heeft allochtonen zelf in slachtofferrol geduwd'

Hoe hypocriet is dan de uitroep 'pleur op' van Mark Rutte?

Afzondering en sterk vasthouden aan de eigen cultuur is niet het beste advies om een kansrijke positie in de Nederlandse maatschappij te bemachtigen. Er is helaas geluisterd naar de oproep om niet te integreren in de Nederlandse cultuur.



Maar gelukkig hebben velen zich aan deze oproep onttrokken. Ze hebben een prachtige loopbaan opgebouwd. Hulde! Leven in de eigen bubbel met ­eigen normen en waarden helpt je niet om een welvarend burger te worden. Werkgevers staan dan niet te dringen je in dienst te nemen.



Allochtonen voelen zich daardoor buitengesloten en helaas is dat dan ook zo. Het leidt tot nog verder terugtrekken binnen de eigen cultuur.



Dit domino-effect met wisselwerking is duidelijk waarneembaar. Het eindresultaat is 233 sublanden in één land. De opdracht is dit te doorbreken. It takes two to tango!



Frits Bosch, macro-econoom en ­directeur van DutchInvestor