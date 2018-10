'Russische geheime diensten lopen achter de feiten aan'

Onder Poetins autocratie is innovatie vrijwel onmogelijk

Maar in de jaren negentig - toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel - was een carrière in 'de diensten' ineens een stuk minder aantrekkelijk. Elke ­jonge Rus die iets in zijn mars had, ging toen in 'business'.



Tel daar de enorme braindrain van geschoold Russisch kader naar het Westen bij op en je hebt een goed beeld van de poule waaruit de huidige geheim agenten worden gerekruteerd. Die agenten zijn gewoon niet zo slim meer.



En dit geldt niet alleen voor de geheime diensten. Of het nu gaat over IT, medische wetenschap, engineering of sport, op vrijwel elk gebied heeft Rusland in de laatste drie decennia de technologische boot gemist.



Terwijl de Amerikanen hun tegenstanders met precisiedrones uitschakelen, moeten Russische geheim agenten nog vergif op een deurknop in Salisbury smeren. Terwijl westerse atleten gebruik ­maken van de laatste biomedische snufjes, moeten Russische sporters nog steeds aan de epo.



Terwijl de wereld in sneltreinvaart zon- en windenergie omarmt en elektrisch rijden propageert, houden de Russen hardnekkig vast aan olie en gas.



Het is niet dat de Russen blind zijn of er niets aan willen doen. Aan mooie plannen om de economie te hervormen en Rusland mee te laten spelen in de hightechwereld geen gebrek, maar het onder Poetin ontwikkelde autocratische systeem maakt innovatie vrijwel onmogelijk.



Elk initiatief loopt uiteindelijk vast in het moeras van corruptie en onkunde.



Geklungel

De Russische geheime diensten lopen al jaren hopeloos achter de feiten aan. "Ze gebruiken nog dezelfde methodes als in de Sovjettijd," zegt veiligheidsexpert Andrei Soldatov, "terwijl de wereld, en zeker die van de intelligence, volledig is veranderd."