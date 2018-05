'Rome kan nog wat leren van Amsterdamse metrokunst'

Maar welk verhaal wordt er precies verteld met het laten zien van de archeologische vondsten in beide hoofdsteden? De in Amsterdam getoonde moderne objecten (denk aan patatvorkjes) zijn thematisch verbonden aan oudere objecten (oude sleutels, olielampjes).



Dit staat in schril contrast met de ouderwetse, museale opstelling in Rome. In Amsterdam ontbreken ook informatieve bordjes. Wie meer informatie wil, moet de app of de website raadplegen. Dit werkt stimulerend: de geschiedenis leeft in metrostation Rokin, maar zonder nadrukkelijk een stedelijke, of nationale identiteit op te leggen. De toeschouwer bepaalt zelf het verhaal en er is ruimte voor een breed scala aan 'geschiedenissen'.



Stilstand

De museale opstelling van de gevonden objecten in metrostation San Giovanni in Rome illustreert iets heel anders. Het platgetreden pad wijst op de stilstand van de eeuwige stad. Jarenlange aanbidding van reizigers en toeristen hebben Rome en haar erfgoed tot misschien wel een eeuwige stad gemaakt, maar ook tot een stad zonder ontwikkeling. Kijkend naar de tentoongestelde objecten in San Giovanni is het verhaal van Rome een stad waarin alleen oog is voor archeologie en tijdvakken van een bepaalde canon: die van de klassieke oudheid. Daar komen de toeristen immers voor.



Een gewaagd kunstproject, zoals nu tentoongesteld in metrostation Rokin, zou in Rome ondenkbaar zijn. Zie hier de schaduwzijde van het wensdenken over het Romeinse rijk als bakermat van beschaving en centrum van de Westerse cultuur: Rome is verworden tot een stilstaand museum. De stad ontkent daarmee in zekere zin dat er meer is dan de klassieke tijd. De kunstinstallatie in metrohalte Rokin - wat je er ook van vindt - benadrukt een welkom ander perspectief: de vitaliteit van de stad Amsterdam. De eeuwige stad Rome kan daar nog wat van leren.



Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome houdt zondag voor de derde keer 'De Nacht van ­Rome' in De Balie, met als onderwerp Eindige ­Eeuwigheid. Gasten zijn schrijvers Ernest van der Kwast en Francesca Melandri en journalist Andrea Vreede.