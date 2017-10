'Rijke werkenden duizend euro toestoppen is bizar'

Dus gemeente: zet bij het ov niet alleen in op mensen die al meer dan genoeg verdienen

Want helemaal als je werkzoekend bent, is het alleen maar winst om je reisbereik te vergroten. Laten we het ov vooral nu eens gaan zien als een voorziening die voor alle Nederlanders toegankelijk zou moeten zijn, in het bijzonder voor minima. Baanonzekerheid en werkloosheid vormen de belangrijkste risicofactoren voor sociale uitsluiting.



Bestrijding van eenzaamheid

Het is bizar dat we met de ene hand bakken geld willen uittrekken voor bestrijding van eenzaamheid, terwijl we met de andere hand het ov steeds duurder laten worden en daardoor onbereikbaarder maken voor minima. Met alle consequenties van dien.



Het kan anders: zo heeft Eindhoven bewezen dat gratis ov voor minima de eenzaamheid onder die gebruikers halveerde. Dus gemeente: zet bij het ov niet alleen in op mensen die al meer dan genoeg verdienen, die genoeg middelen hebben om zelf voor alternatieven te kiezen, en die kunnen terugvallen op hun werkgever voor een reiskostenvergoeding.



Vergroot kansen voor die mensen die het nodig hebben, in een tijd waarin baanonzekerheid, eenzaamheid en sociale uitsluiting alleen maar toenemen.



Ernstjan van Doorn, Amsterdam