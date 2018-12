Deze week is in zeer korte tijd een tweede Amsterdammer overleden na een aanrijding met een Ubertaxi. Niet zo gek eigenlijk. Een Uber-actie om na vijftig ritten per week geen provisie meer te berekenen, zet de chauffeurs op scherp, om niet te zeggen op superscherp!



Ze rijden de straatstenen eruit om die limiet te halen, en eindelijk wat geld te verdienen. Rijden, rijden, rijden om die limiet te halen, en dit in de traditioneel stille laatste maanden van het jaar.



De over het algemeen zeer jonge en onervaren chauffeurs van Uber (die 99 van de 100 keer niet eens uit Amsterdam komen) zien hun kans schoon. Wetten over rij­tijden? Informatie uit de boordcomputer? De kans op controle is nihil.



Anders dan bij de officiële Amsterdamse TTO-taxi's, die worden te pas en te onpas geschorst vanwege de lulligste foutjes die ze maken.



Helaas is taxibeleid bij de gemeente geen prioriteit.



Geen grotere en meer taxistandplaatsen voor TTO's, en vooral geen controle op illegale snorders en illegaal gedrag van Uberchauffeurs. Dat geeft alleen maar gedoe, dus laat maar. Het wordt echt tijd, dat de wethouder van verkeer en vervoer zich buigt over het taxibeleid.



Tot slot een welgemeend advies aan alle Amsterdammers: rijd in godsnaam niet met Uber, u bent uw leven niet zeker!



Wim van Dam, taxichauffeur bij TCA