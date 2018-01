'Restwarmte wel bruikbaar voor verwarming woningen'

Voor de warmtetransitie hebben we alle technieken nodig. We hebben niet de luxe iets uit te sluiten

Aanvullend of als alternatief kunnen lokale bronnen met een lagere temperatuur worden benut en op reeds gerealiseerde warmtenetten worden aangesloten - denk daarbij aan data­centers, rioolwaterzuiveringsinstallaties en zelfs oppervlaktewater.



Deze warmte van lagere temperatuur kan lokaal met warmtepompen worden opgewaardeerd naar de gewenste ­temperatuur.



Onderzoek en pilots

De warmtenetten in Amsterdam leveren nu al een CO2-reductie op van 50 tot 70 procent. Dat is niet meteen honderd procent duurzaam, maar elektriciteitsnetten en zeker gasnetten zijn dat ook nog niet. We zijn met alle partners binnen de Metropoolregio Amsterdam druk bezig met onderzoek, pilots en acties om de netten nu en in de nabije toekomst verder verduurzaamd te krijgen.



We doen dat met dezelfde strategie waarmee Denemarken een van de koplopers is geworden op het gebied van duurzame energie; daar is 60 procent aangesloten op een warmtenet.



Wat me verder opvalt, is dat de auteurs amper iets vertellen over de andere alternatieven voor verwarming met aardgas. Alle technieken hebben voor- en nadelen. Maar voor de warmtetransitie hebben we alle technieken nodig:

isolatie, warmtepompen, zonnecollectoren, warmtenetten, groen gas, verzwaarde elektriciteitsnetten en niet te vergeten de opslag van hoogwaardige warmte in warmtebatterijen en -buffers.



We hebben niet de luxe iets uit te sluiten. Het blijven bekritiseren van warmtenetten of andere duurzame alternatieven leidt niet tot een versneld afscheid van aardgas. Resultaat zal zijn dat er helemaal niets verandert.



