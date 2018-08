'Regeren met Mark Rutte komt neer op suïcide'

Ik mag graag naar hem kijken. In elk moeilijk debat, dat hij nooit kan winnen, wurmt hij zich erdoorheen, als was hij van rubber. Je kunt zeggen wat je wilt, maar onze premier is de Houdini van de Nederlandse politiek.



Als de zaal leeg is, is iedereen afgemat, groeven in het gezicht, alleen Rutte niet. Die lacht nog steeds. Het was niet voor niets dat Lodewijk Asscher hem ooit vergeleek met een Duracellkonijntje. Hij gaat maar door.



De komende weken mag Rutte uitleggen waarom Stef Blok geen racist is en waarom we allemaal rijk worden als de dividendbelasting is afgeschaft. Urenlang oreert hij.



Regeerakkoord

Hoewel Ruttes elastische gezicht een lust voor het oog is, moet je eigenlijk vooral naar de anderen kijken. Bijvoorbeeld naar Alexander Pechtold. Dan zie je de echte verliezer, die er eigenlijk niets aan kan doen.