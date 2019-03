'Rebuilding Ground Zero als voorbeeld Namenmonument'

Rebuilding Ground Zero, de documentaire over de aanval op de Twin Towers in New York in 2001, lijkt mij een perfecte documentaire om aan de tegenstanders van het Namenmonument voor Holocaustslachtoffers te laten zien. Hierin zie je hoe je omgaat met de emotie van nabestaanden met betrekking tot hun dierbaren die omgekomen zijn in een terreuraanslag.



Met welk een respect en samenwerking, en zonder klachten van omwonenden, is in New York in tien jaar een monument volbracht. Wij proberen het al 74 jaar en nog steeds staat er niets. Omdat bomen heilig worden verklaard boven het verdriet van nabestaanden en boven de namen van al deze slachtoffers.



Wat velen van deze tegenstanders waarschijnlijk niet weten, is dat zij mogelijk wonen in een woning van een Holocaustslachtoffer. Wat een ­armoe.



Marcel Kemna, Amsterdam