'Racisten wel/niet in de raad? Stop met stigmatiseren'

Iemand racist noemen, maakt dat de persoon als onveranderlijk wordt verondersteld en ook nog eens afkeuring verdient

Een mens is echter niet zijn of haar uitspraken of gedrag. Die zijn immers veranderlijk en beïnvloedbaar; we leren voortdurend, juist door het uitwisselen van ideeën.



Racist

Iemand racist noemen, maakt dat de persoon als onveranderlijk wordt verondersteld en ook nog eens afkeuring verdient. Dan heeft het ook geen zin om met deze persoon in gesprek te gaan over zijn ideeën.



Mijn voorstel is dan ook om te stoppen met elkaar te stempelen en stereotyperen. Laten we elkaar zien als individuen met gedachten en gedrag waarover je met elkaar in gesprek kunt gaan.



Dit appèl doe ik nadrukkelijk ook op de politici. Stop met personen of groepen personen te stigmatiseren.



Laat de gemeenteraadsverkiezingen gaan over jullie plannen voor onze mooie stad en haar diversiteit aan inwoners. Dan doen we onze open samenleving en de democratische gedachte recht.



Karen Walthuis, Amsterdam