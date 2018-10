'Raar dat je ook kunt huilen om mooie herinneringen'

"Hèhè, blij dat we zitten. Wijntje?"



"Tuurlijk. When in Florence do as the Florencers."



"Precies. Weet je dat ik hier ook altijd met mama at?"



"Dan wilde ze natuurlijk in het Italiaans bestellen."



"Jahaa. Ze was heel trots dat ze dat kon."



"Kun je je herinneren dat ze net was begonnen met die Teleac-cursus? In de pizzeria in Amsterdam ging ze heel overdreven Italiaans tegen de ober praten. Zich niet realiserende dat de tent in Turkse handen was. Dus die man maar knikken en op goed geluk 'si si' mompelen, haha.