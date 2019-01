'Protest tegen Israël moet juist op de Dam'

W at lees ik nu? Een nieuwsbericht in Het Parool: 'Antisemitisme op de Dam?' Het bericht refereert aan een 'Open Brief' van 18 december, ondertekend door directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), samen met vicevoorzitter Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO), en gericht aan de burgemeester.



Daarin wordt betoogd dat het de spuigaten uitloopt met het antisemitisme in Amsterdam. Naftaniel, ex-directeur van het Cidi, treedt via de draaideurtjes in Joods-bestuurlijk Nederland hier weer op voor het CJO, waarin het Cidi sinds jaar en dag de belangrijkste deelnemer is.



Zo'n brief, van directeur en ex-directeur van het Cidi, is daarom in feite een Cidi-brief, al lijkt hij van twee verschillende organisaties te komen. Een vaker toegepast, ­optisch trucje.