'Probeert ze ons op te naaien met die vlag?'

In de Marco Polostraat staat een huis. Op tweehoog woont Emre, op eenhoog woont Samira en in het benedenhuis woont Jaap. In de tuin van Jaap staan twee onthoofde tuinkabouters, zes lege kratjes pils en een kapotte scootmobiel.



De kabouters zijn van zijn vrouw die er niet meer is. Op de dag dat ze wegging, sloeg hij hun koppen eraf met een heggenschaar. De scherven heeft hij nooit opgeruimd. Zo'n drie keer per jaar loopt hij door de scherven en vervloekt hij zijn ­ex-vrouw.



Hij zag haar gisteren lopen op de Ten Katemarkt. Ze liep hand in hand met een andere man. De andere man at zo'n grote, warme stroopwafel. Jaap hoopte dat hij zijn mond zou verbranden, maar dit ­gebeurde niet. Toen kocht hij, om zichzelf te troosten, ook zo'n grote, warme stroopwafel en verbrandde zijn mond.



Ook Emre is alleenstaand. Zijn ex-vrouw woont in Turkije en zijn twee kinderen ook. Hij heeft een stomerij. Elke week stuurt hij driekwart van wat hij heeft verdiend naar Turkije. Hij heeft zelf niet veel nodig.



Emre eet vijf keer per week wittebonensalade en soms koopt hij een treintje. In de kamer waar zijn kinderen ooit sliepen, staat zijn treinset. Hij heeft niets met treinen, maar hij heeft meer met treinen dan met lege slaap­kamers.



Emre en Jaap hebben weinig zin in het WK, omdat Turkije en Nederland niet meedoen. Dus als ze elkaar op straat tegenkomen mopperen ze in canon en wijzen ze naar eenhoog. Naar de Marokkaanse vlag die voor het keukenraam hangt.